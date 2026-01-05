Nicolato: “Kean fuori dagli standard italiani. Vanoli? Deve trovare la chiave”

Il parere dell'ex CT dell'Italia Under 21

L'ex CT dell'Italia U21, Paolo Nicolato, che ha allenato Parisi, Ranieri e Kean, ha parlato oggi su Radio Bruno. Ecco le sue parole.

"Nel calcio siamo abituati a vedere sorprese positive e negative. La Fiorentina era partita con altre ambizioni, ma bisogna sapersi adattare alle situazioni, anche perché il calcio non è una scienza esatta".

Su Vanoli — "Vanoli lo conosco personalmente, vive nella mia città. Ha già fatto la gavetta ed ha dimostrato di saperci stare in panchina. Si tratta, per lui, di trovare la chiave per cambiare la situazione della Fiorentina, ma è sicuramente un grande allenatore, come lo era anche Pioli".

Su Kean — "Moise ha potenzialità fisiche incredibili, che non fanno parte degli standard italiani, sono superiori. È un giocatore di stampo internazionale, messo nelle condizioni giuste garantisce sempre la pericolosità in area avversaria. Ha anche una grande ripartenza ed è difficile da controllare per i difensori. L'anno scorso ha fatto qualcosa di incredibile, ed è un giocatore che secondo me è destinato a fare sempre bene in Italia".

Su Ranieri — "La fascia da capitano tolta a Ranieri? Non commento, non conosco le dinamiche interne. Posso dire solo che, come Fagioli ed altri ragazzi, è un giocatore con qualità. Ha un carattere molto competitivo, secondo me ha le caratteristiche per fare il capitano, ma ripeto: non voglio entrare nelle dinamiche dello spogliatoio".

Su Parisi — "Nuovo ruolo per lui? Non mi stupisce. Parisi è un ragazzo che dove lo metti sta. Fabiano è intelligente, ha fatto una lunga strada ed ha qualità come l'aggressività e la velocità. Questo gli dà la possibilità di poter giocare in posizioni diverse, come ha già fatto in altre occasioni con le nazionali giovanili".