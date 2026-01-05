Kean sì o no? Meglio sì, nonostante tutto

Quel gol, arrivato sul solenne incedere finale del cronometro, ha spazzato via le certezze dei pessimisti e ridato fiato alle trombe dei “buonisti”, firmato dall’unico vero possessore di killer instinct in maglia viola: Moise Kean, lo stesso che, reduce dall’ennesimo permesso autorizzato, Vanoli non avrebbe nemmeno voluto in panchina.

E questa volta Mandragora ha potuto fare ben poco: in un nanosecondo lo scarpino del centravanti azzurro ha steso la città del torrone, patria di Mina e Ugo Tognazzi. Ora si attende con trepidazione la “fumata bianca” annunciata da Di Marzio per l’ascesa di Fabio Paratici al soglio viola e per conoscere il suo programma di mercato, magari con una riflessione in più proprio su Kean, che sembrava un serio candidato alla partenza: con tutti i problemi di gestione, resta comunque un goleador vero, seppur a corrente alternata, e disfarsene sarebbe davvero saggio?