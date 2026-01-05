Viola News
Calma e gesso, adesso ci vogliono testa e gambe

Vittoria meritata, col cuore
Tre punti d’oro per iniziare la rincorsa ad una salvezza che sarebbe molto meno del minimo, ma che tutti vorremmo disperatamente. Qualcosa si vede, ancora troppo poco, in mezzo a gestioni discutibili come la storia di Kean, così simile a quella di Edmundo nel 1998, oppure come non diramare la lista dei convocati, ma facciamo finta di niente perché oggi serve concretezza e allora chiudiamola qui. Nella mia lista di proscrizione ne ho azzeccati tre su quattro, cioè Sohm, Pablo Mari e Ranieri, e mi sono sbagliato su Fagioli, meglio così... leggi tutto su firenzedintorni.it

