Calma e gesso, adesso ci vogliono testa e gambe

Tre punti d'oro per iniziare la rincorsa ad una salvezza che sarebbe molto meno del minimo, ma che tutti vorremmo disperatamente. Qualcosa si vede, ancora troppo poco, in mezzo a gestioni discutibili come la storia di Kean, così simile a quella di Edmundo nel 1998, oppure come non diramare la lista dei convocati, ma facciamo finta di niente perché oggi serve concretezza e allora chiudiamola qui. Nella mia lista di proscrizione ne ho azzeccati tre su quattro, cioè Sohm, Pablo Mari e Ranieri, e mi sono sbagliato su Fagioli, meglio così...