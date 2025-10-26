Fiorentina-Bologna, arbitra La Penna: esperienza e precisione, ma c’è un precedente

Sarà l’esperto Federico La Penna a dirigere il derby dell’Appennino tra la Fiorentina e il Bologna . La Penna, 42 anni, di Roma è alla quarta in A in stagione. Nella passata, molti ricorderanno proprio in Inter-Fiorentina l’episodio del gol dell’Inter, scaturito da un angolo concesso nonostante la palla avesse superato la linea di fondo campo.

La Penna è un arbitro esperto, lascia giocare, è preciso nella gestione della gara e dei falli. Ha empatia con i calciatori ed è propenso al dialogo. A livello di sanzioni siamo in media per la categoria: 4,5 a partita. Considerando che sia la Fiorentina che il Bologna sono due squadre fisiche, probabilmente fischierà qualcosa in più. Occhio alle simulazioni: starà attento dopo quello che è successo domenica scorsa a San Siro.