Sarà l’esperto Federico La Penna a dirigereil derby dell’Appennino tra la Fiorentina e il Bologna. La Penna, 42 anni, di Roma è alla quarta in A in stagione. Nella passata, molti ricorderanno proprio in Inter-Fiorentina l’episodio del gol dell’Inter, scaturito da un angolo concesso nonostante la palla avesse superato la linea di fondo campo.
Fiorentina-Bologna, arbitra La Penna: esperienza e precisione, ma c'è un precedente
Fiorentina-Bologna, arbitra La Penna: esperienza e precisione, ma c’è un precedente
Il giudizio del nostro esperto sulla designazione per l'arbitro di Fiorentina-Bologna: sarà La Penna a fischiare
La Penna è un arbitro esperto, lascia giocare, è preciso nella gestione della gara e dei falli. Ha empatia con i calciatori ed è propenso al dialogo. A livello di sanzioni siamo in media per la categoria: 4,5 a partita. Considerando che sia la Fiorentina che il Bologna sono due squadre fisiche, probabilmente fischierà qualcosa in più. Occhio alle simulazioni: starà attento dopo quello che è successo domenica scorsa a San Siro.
Tutto sommato una buona designazione: vista l’importanza della gara, ma soprattutto la grande difficoltà dei Viola a fare punti, per questo tipo di partite servono arbitri che sappiano gestire le pressioni che arrivano dall’esterno.
