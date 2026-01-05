Cecchi: “Ieri un segnale importante su tutti. Kean? Deve rimanere”

L'opinione del noto giornalista

5 gennaio 2026

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto su Radio Bruno per parlare della Fiorentina di Paolo Vanoli. Le sue parole.

"Ieri con la Cremonese si sono viste tracce della Fiorentina che doveva essere. Si è giocato bene, non come contro il Lecce o il Verona. Piano piano, la Fiorentina sta ritrovando le sue certezze: ieri c'è stata una grande parata di De Gea ed ilgol decisivo di Kean. Fagioli poi ha fatto un partitone. Sicuramente a gennaio serviranno innesti nuovi, ma la salvezza passa anche dal recuperare i valori che hai. Ieri la partita è stata vinta col carattere e con i valori che sembravano persi".

Sul segnale dato da un viola — "Temevamo di non aver più un centravanti, invece la gioia di Kean dopo il gol ha contagiato tutti. L'abbraccio clamoroso con Vanoli e le parole stesse del tecnico viola, hanno dato un segnale forte. La salvezza, lasciatemelo dire, è più facile trovarla con Kean piuttosto che senza. Lui deve rimanere, Dodo o altri anche no".

Sulla salvezza, su Piccoli e su Kean — "Da ieri la salvezza è più fattibile. Soprattutto perché il gruppo l'ho visto più unito, anche grazie al ritorno di Kean e l'abbraccio forte con tutta la squadra. Piccoli? Non c'è paragone con Kean. Ieri è stato da 6, ma Kean è un'altra cosa".