Cecchi: “Ieri un segnale importante su tutti. Kean? Deve rimanere”

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto su Radio Bruno per parlare della Fiorentina di Paolo Vanoli. Le sue parole.

"Ieri con la Cremonese si sono viste tracce della Fiorentina che doveva essere. Si è giocato bene, non come contro il Lecce o il Verona. Piano piano, la Fiorentina sta ritrovando le sue certezze: ieri c'è stata una grande parata di De Gea ed ilgol decisivo di Kean. Fagioli poi ha fatto un partitone. Sicuramente a gennaio serviranno innesti nuovi, ma la salvezza passa anche dal recuperare i valori che hai. Ieri la partita è stata vinta col carattere e con i valori che sembravano persi".

"Temevamo di non aver più un centravanti, invece la gioia di Kean dopo il gol ha contagiato tutti. L'abbraccio clamoroso con Vanoli e le parole stesse del tecnico viola, hanno dato un segnale forte. La salvezza, lasciatemelo dire, è più facile trovarla con Kean piuttosto che senza. Lui deve rimanere, Dodo o altri anche no".

"Da ieri la salvezza è più fattibile. Soprattutto perché il gruppo l'ho visto più unito, anche grazie al ritorno di Kean e l'abbraccio forte con tutta la squadra. Piccoli? Non c'è paragone con Kean. Ieri è stato da 6, ma Kean è un'altra cosa".

