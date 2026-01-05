Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto su Radio Bruno per parlare della Fiorentina di Paolo Vanoli. Le sue parole.
Cecchi: “Ieri un segnale importante su tutti. Kean? Deve rimanere”
"Ieri con la Cremonese si sono viste tracce della Fiorentina che doveva essere. Si è giocato bene, non come contro il Lecce o il Verona. Piano piano, la Fiorentina sta ritrovando le sue certezze: ieri c'è stata una grande parata di De Gea ed ilgol decisivo di Kean. Fagioli poi ha fatto un partitone. Sicuramente a gennaio serviranno innesti nuovi, ma la salvezza passa anche dal recuperare i valori che hai. Ieri la partita è stata vinta col carattere e con i valori che sembravano persi".
Sul segnale dato da un viola—
"Temevamo di non aver più un centravanti, invece la gioia di Kean dopo il gol ha contagiato tutti. L'abbraccio clamoroso con Vanoli e le parole stesse del tecnico viola, hanno dato un segnale forte. La salvezza, lasciatemelo dire, è più facile trovarla con Kean piuttosto che senza. Lui deve rimanere, Dodo o altri anche no".
Sulla salvezza, su Piccoli e su Kean—
"Da ieri la salvezza è più fattibile. Soprattutto perché il gruppo l'ho visto più unito, anche grazie al ritorno di Kean e l'abbraccio forte con tutta la squadra. Piccoli? Non c'è paragone con Kean. Ieri è stato da 6, ma Kean è un'altra cosa".
