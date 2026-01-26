Massimiliano Allegri ha chiesto un rinforzo in difesa e Igli Tare si è messo al lavoro per accontentarlo. Nelle ultime ore il Milan ha avviato contatti con il Tottenham per Radu Dragusin, centrale rumeno già noto in Serie A. L’idea dei rossoneri è quella di puntare su un prestito con diritto di riscatto, così da rimandare le valutazioni definitive a fine stagione, anche in base alla qualificazione in Champions League.
Dragusin, la richiesta del Tottenham. E c’è un altro club di A sul giocatore
La posizione degli Spurs, però, è diversa: il club inglese spinge per inserire un obbligo di riscatto, magari legato a condizioni raggiungibili ma non troppo restrittive. Al momento sembrano escluse clausole troppo ambiziose come il quarto posto, mentre una qualificazione europea generica appare già quasi certa. La trattativa resta quindi aperta e in continua evoluzione.
Parallelamente resta vivo anche l’interesse per Gila della Lazio, anche se la situazione è più complessa. Romagnoli sembrava vicino all’addio, con la destinazione Qatar sullo sfondo, ma la società lo ha recentemente blindato, chiudendo alla cessione. Il Milan monitora entrambi i profili: i prossimi giorni di mercato si preannunciano decisivi.
