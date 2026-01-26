Dragusin, la richiesta del Tottenham. E c’è un altro club di A sul giocatore

Massimiliano Allegri ha chiesto un rinforzo in difesa e Igli Tare si è messo al lavoro per accontentarlo. Nelle ultime ore il Milan ha avviato contatti con il Tottenham per Radu Dragusin, centrale rumeno già noto in Serie A. L’idea dei rossoneri è quella di puntare su un prestito con diritto di riscatto, così da rimandare le valutazioni definitive a fine stagione, anche in base alla qualificazione in Champions League.