Niente Fiorentina per Daniel Maldini. Lotito sta cercando di intervenire sul mercato per rinforzare la Lazio: dopo aver escluso Romagnoli dalle trattative, la società biancoceleste è pronta a ufficializzare il suo quarto acquisto in questa sessione invernale.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Niente Fiorentina per Daniel Maldini: cessione in prestito, resta in Serie A
calciomercato
Niente Fiorentina per Daniel Maldini: cessione in prestito, resta in Serie A
Maldini lascia l'Atalanta
L’intesa è stata raggiunta con l’Atalanta per Daniel Maldini, che arriverà a Roma con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro, con diritto di riscatto (non obbligatorio) fissato a 13 milioni. L’operazione dovrebbe essere formalizzata nelle prossime ore.
Il figlio d’arte rappresenta un jolly offensivo, che Maurizio Sarri dovrebbe impiegare come falso nueve. Maldini si contenderà il ruolo con Dia, Noslin e Ratkov, anche se uno dei primi due potrebbe cambiare squadra nell’ultima settimana di mercato. Lo riporta Sky Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA