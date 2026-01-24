Diogo Leite, non solo Fiorentina. Sky: “Interessa anche a un’altra squadra di A”

Diogo Leite è il difensore al centro del mercato della Fiorentina

Dopo le recenti uscite la Fiorentina cerca un rinforzo in difesa. Il nome che piace a Paratici è quello di Diogo Leite, centrale mancino dell'Union Berlino. Ma non c'è solo il club gigliato su di lui.

Secondo quanto riportato d Sky Sport anche la Lazio sarebbe interessata al classe '99. Alessio Romagnoli potrebbe lasciare il club capitolino, soprattutto dopo le frizioni con il presidente Lotito. Tra i possibili sostituti era spuntato anche il nome di Luca Ranieri, ma la Lazio ha espresso il proprio interesse per Diogo Leite.