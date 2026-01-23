Gasperini rimanda “a casa” un terzino. La Roma torna forte su Fortini?

La situazione sul futuro di Fortini

Redazione VN 23 gennaio - 19:02

La Fiorentina è nuovamente al centro di un intreccio di mercato, legato in particolare all’interesse della Roma per Niccolò Fortini. Un’attenzione che non è mai stata nascosta e che torna d’attualità ora che in casa giallorossa si profila l’addio di un altro esterno.

L’esperienza di Kostas Tsimikas alla Roma è infatti ai titoli di coda. Il club ha già dato l’ok al Liverpool per il rientro del giocatore, nel caso in cui Andy Robertson dovesse trasferirsi al Tottenham. Di conseguenza, la dirigenza è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro da mettere a disposizione di Gasperini.

Secondo Tuttomercatoweb.com, Fortini resta il primo nome sulla lista di Massara. La Fiorentina, però, continuerà a dialogare con il calciatore e il suo entourage, nonostante il classe 2006 non sia al momento orientato al rinnovo. Una sua cessione a gennaio appare complicata, anche perché il club viola lo valuta 15 milioni di euro, cifra considerata troppo alta dalla Roma e dalle altre società interessate.