Niccolò Fortini potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato. Se la sua cessione dovesse concretizzarsi il club viola avrebbe bisogno di un ulteriore innesto sulla fascia. Tra i nomi che piacciono c'è quello di Daniel Maldini dell'Atalanta.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Fiorentina su Maldini, Percassi frena: “Vedremo gli ultimi giorni di mercato”
calciomercato
Fiorentina su Maldini, Percassi frena: “Vedremo gli ultimi giorni di mercato”
Le parole di Antonio Percassi sull'interessamento di alcuni club nei confronti di Daniel Maldini
Le parole del presidente della Dea Antonio Percassi ai microfoni di Sky prima del match in Conference League:
Il nostro obiettivo in questa sessione di mercato era cogliere un'opportunità che si è presentata con Raspadori. Le eventuali uscite verranno valutate nel momento in cui ci può essere qualcosa di concreto, ma il nostro obiettivo non è quello di mandare via - o a giocare - qualcuno. Il nostro obiettivo era quello di mettere a disposizione del mister un giocatore che è sempre piaciuto, che seguivamo da tempo. L'abbiamo fatto, vedremo gli ultimi giorni di mercato cosa può succedere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA