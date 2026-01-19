La Fiorentina potrebbe perdere Niccolò Fortini. Il giovane terzino della Fiorentina piace tanto a Juventus e Roma, che continuano a insistere. Secondo il Corriere dello Sport, in caso di cessione del classe 2006, dovrà arrivare un altro innesto sulle fasce:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Se parte Fortini serve un esterno, CorSport: “Il nome sondato dalla Fiorentina”
Corriere dello Sport
Se parte Fortini serve un esterno, CorSport: “Il nome sondato dalla Fiorentina”
Il Corriere dello Sport su Daniel Maldini
Occhio agli sviluppi della telenovela Niccolò Fortini. Se il classe 2006 dovesse partire renderebbe necessario il nuovo impiego di Fabiano Parisi da terzino sinistro. Di conseguenza servirebbe un altro innesto sulla fascia, o comunque sulla trequarti. In questo senso piace sempre Daniel Maldini, in uscita dell'Atalanta. La Fiorentina ha fatto un primo sondaggio con il suo procuratore. In difesa è caccia al centrale mancino, motivo per cui resta d'attualità il nome di Diogo Leite che a giugno si svincolerà dall'Union Berlino. Sullo sfondo Rodrigo Becao (Fenerbahce) e Diego Coppola (Brighton).
© RIPRODUZIONE RISERVATA