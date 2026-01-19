Il Lecce esce sconfitto da San Siro contro il Milan per 1-0 permettendo alla Fiorentina di agganciarlo in classifica. Il portiere salentino Wladimiro Falcone, eletto migliore in campo, ha parlato della lotta salvezza nel post partita in conferenza stampa:
Lecce, Falcone sulla salvezza: "Mai considerato la Fiorentina una rivale diretta"
Le parole del portiere del Lecce dopo la sconfitta contro il Milan
Io non ho mai considerato la Fiorentina una rivale diretta. E' una grandissima squadra, ha attraversato un periodo un po' così ma ero sicuro che non appena trovato una vittoria ne sarebbero usciti.
