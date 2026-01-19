Fiorentina, non solo Fabbian. Nazione: “Pronta l’offerta per Thorstvedt”

Archiviata la bella vittoria contro Bologna, la Fiorentina tornerà a concentrarsi anche sul fronte del calciomercato, in attesa che al gruppo si aggreghi Harrison dopo aver risolto le questioni burocratiche in Inghilterra. Paratici e Goretti hanno in mente di sistemare la rosa con almeno altre due pedine.
A centrocampo i contatti si sono infittiti per Giovanni Fabbian, che curiosamente ieri ha segnato proprio alla Fiorentina. Il centrocampista ha mostrato tutte le caratteristiche che lo rendono appetibile da Vanoli, che cerca un elemento in grado di inserirsi da dietro. Identikit che porta anche a Thorstvedt, centrocampista per il quale il Sassuolo non ha ancora aperto alla cessione nonostante la pressione del norvegese.
I viola hanno ipotizzato un obbligo di riscatto in caso di salvezza a circa 12 milioni. Tornando a Fabbian, la valutazione del Bologna oscilla intorno ai 15 milioni, ma la squadra rossoblu pare interessata a Simon Sohm. Allo studio anche uno scambio. Lo scrive la Nazione.
