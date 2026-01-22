La Fiorentina segue con attenzione gli sviluppi sul mercato degli esterni. Secondo Gianluca Di Marzio, il Napoli sta valutando rinforzi per le fasce e ha in lista Daniel Maldini, Jeremie Boga e Jadon Sancho. I primi due nomi erano già stati accostati in passato alla Viola, suscitando interesse tra i tifosi e nello staff tecnico.
Napoli, occhi puntati su due obiettivi della Fiorentina per la fascia
La situazione che vedrebbe il mercato viola intrecciarsi con quello del Napoli di Antonio Conte
Il club viola, già attivo per rinforzare attacco e trequarti, continuerà a monitorare la situazione: la strategia resta quella di individuare profili in grado di completare l’organico di Vanoli senza stravolgere gli equilibri della squadra.
