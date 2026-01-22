Napoli, occhi puntati su due obiettivi della Fiorentina per la fascia

La Fiorentina segue con attenzione gli sviluppi sul mercato degli esterni. Secondo Gianluca Di Marzio, il Napoli sta valutando rinforzi per le fasce e ha in lista Daniel Maldini, Jeremie Boga e Jadon Sancho. I primi due nomi erano già stati accostati in passato alla Viola, suscitando interesse tra i tifosi e nello staff tecnico.