Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Fiorentina, tutto su Diogo Leite. Ecco per quanto potrebbe partire”

La Nazione

Nazione: “Fiorentina, tutto su Diogo Leite. Ecco per quanto potrebbe partire”

Nazione: “Fiorentina, tutto su Diogo Leite. Ecco per quanto potrebbe partire” - immagine 1
Diogo Leite nome caldo per la difesa
Redazione VN

L'imbuto che conduce all'ultima settimana piena di mercato racconta di una Fiorentina ancora alla ricerca di almeno un rinforzo in difesa. Strategia chiara, identikit noto da giorni.

Fin qui è mancato il nome buono, quello che mettesse d'accordo l'aspetto tecnico e quello economico. Cadute via via diverse candidature, in piedi è sempre rimasta quella di Diogo Leite, centrale mancino classe '99 dell'Union Berlino. Contratto in scadenza a giugno, su di lui una marea di squadre europee.

Per strapparlo alla concorrenza bisogna mettere sul tavolo una manciata di milioni. Due, forse tre, per convincere i tedeschi. Poi ci sarà da accordarsi con il centrale portoghese. Che però piace eccome (da mesi) alla Fiorentina. Lo scrive la Nazione.

Leggi anche
CorSport sulla difesa: “Paratici sta lavorando su un nome top secret”
Il commento: “Fiorentina, la pazienza vince sulla pancia. Vanoli? Coraggio tenerlo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA