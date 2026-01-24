Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport sulla difesa: “Paratici sta lavorando su un nome top secret”

Corriere dello Sport

CorSport sulla difesa: “Paratici sta lavorando su un nome top secret”

Copertina Paratici e Goretti
Lo scrive il Corriere dello Sport
Redazione VN

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla difesa in casa Fiorentina. Sfumato Coppola,rimangono i soliti nomi sondati in questi giorni, ma la sensazione è che possa arrivare un nome top secret:

Manca poco più di una settimana al termine della sessione invernale di calciomercato. Nei prossimi giorni la Fiorentina proverà a mettere a disposizione di Paolo Vanoli un centrale mancino, o comunque esperto e funzionale alla retroguardia a quattro varata dall'allenatore nell'ultimo mese. Sfumato Diego Coppola, sempre più vicino al Paris FC, restano d'attualità Diogo Leite. La sensazione è che i dirigenti viola stiano lavorando su un nome top secret. Magari proveniente dall'estero. Non sarà Sikou Niakaté in quanto il Braga si è messo in testa di imporre l'obbligo di riscatto nel potenziale prestito, mentre la Fiorentina è disposta a inserire il diritto. Pista fredda.

Leggi anche
Il commento: “Fiorentina, la pazienza vince sulla pancia. Vanoli? Coraggio tenerlo”
Vanoli, ecco la rivoluzione tanto attesa. Così i nuovi acquisti cambiano la viola

© RIPRODUZIONE RISERVATA