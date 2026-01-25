La Lazio denuncia: “Trattative sabotate per Samardzic e Loftus-Cheek”

Momento delicato in casa Lazio , sia sul campo che fuori. Il mercato tiene banco , e non solo per le cessioni, ma anche per gli acquisti mancati. La dirigenza, secondo Repubblica, avrebbe denunciato alla Procura di Roma, la mancata conclusione di due trattative. Lazar Samardzic sembrava essere vicino, così come Ruben Loftus-Cheek , giocatori che alla fine sono rimasti nelle rispettive squadre.

Che succede?

Come si legge sul quotidiano: "Le ipotesi di reato suggerite nella querela sono diffamazione aggravata e aggiotaggio. Il nome indicato è quello di Ylan Singer, agente internazionale che — secondo la denuncia — avrebbe interferito, senza averne alcun titolo, nelle operazioni della Lazio, condizionando trattative e screditando sia il club che il suo direttore sportivo con altri operatori di mercato". La dirigenza ha le idee chiare, sarebbe in atto un vero e proprio sabotaggio sul mercato.