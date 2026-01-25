Tensione in casa Napoli, Conte non fa sconti. Esclusi due giocatori

Il prossimo avversario in campionato per la Fiorentina sarà il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri non potranno contare su David Neres, out per alcune settimane, e non solo. Secondo Il Mattino, il tecnico ex Inter avrebbe deciso di escludere Giuseppe Ambrosino e Luca Marianucci dalla rosa. I due giocatori, seguendo la linea del proprio agente (Mario Giuffredi), avevano scelto di non allenarsi con il gruppo. Conte non ha fatto una piega, e li ha messi fuori rosa. Contro la Fiorentina il Napoli avrò quindi una rosa davvero ridotta ai minimi termini.