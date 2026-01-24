Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Sentite Pisacane: “Fiorentina un pallino sotto alla Juventus come organico”

altre news

Sentite Pisacane: “Fiorentina un pallino sotto alla Juventus come organico”

Sentite Pisacane: “Fiorentina un pallino sotto alla Juventus come organico” - immagine 1
Il tecnico del Cagliari è sicuro delle potenzialità dell'avversario che ha sconfitto
Redazione VN

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato a Dazn dopo la vittoria dei sardi in casa della Fiorentina:

Sono contento per i ragazzi che hanno portato avanti il piano gara dal primo minuto, la classifica dice che era uno scontro diretto ma la Fiorentina è una squadra di grande qualità. I ragazzi hanno saputo soffrire, in più ci abbiamo messo qualche giocata di pregevole fattura. Sappiamo qual è il nostro percorso, dobbiamo andare avanti su questa strada, sono davvero contento per loro.

Piano gara e Fiorentina

—  

Dopo la sconfitta di Genova dicevate che era bugiarda ma quando perdi 3-0 non è mai bugiarda. La Fiorentina la vedo un pelino sotto alla Juve come organico, che è stata allestita per essere tra le prime 4. Non vogliamo essere presuntuosi, pensando di venire qua a fare un certo tipo di partita. Magari col Verona ci sarà un piano gara diverso, sono scelte soggettive ma bisogna capire cosa si ha tra le mani.

Palestra

—  

Sono felicissimo di parlare di lui, soprattutto dopo una prestazione con assist e gol. Deve sentire i miei complimenti e i vostri, per cavalcare l'onda di entusiasmo. Marco ha un potenziale ancora inespresso, può diventare qualcosa di incredibile per il nostro calcio.

Leggi anche
Caos Lotito: “Se ne vogliono andare per Sarri”. Lui: “Parole...
Il Napoli punta un esterno del Betis. La Fiorentina ritrova il suo castigatore?

© RIPRODUZIONE RISERVATA