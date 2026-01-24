Sentite Pisacane: “Fiorentina un pallino sotto alla Juventus come organico”

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato a Dazn dopo la vittoria dei sardi in casa della Fiorentina:
Sono contento per i ragazzi che hanno portato avanti il piano gara dal primo minuto, la classifica dice che era uno scontro diretto ma la Fiorentina è una squadra di grande qualità. I ragazzi hanno saputo soffrire, in più ci abbiamo messo qualche giocata di pregevole fattura. Sappiamo qual è il nostro percorso, dobbiamo andare avanti su questa strada, sono davvero contento per loro.
Dopo la sconfitta di Genova dicevate che era bugiarda ma quando perdi 3-0 non è mai bugiarda. La Fiorentina la vedo un pelino sotto alla Juve come organico, che è stata allestita per essere tra le prime 4. Non vogliamo essere presuntuosi, pensando di venire qua a fare un certo tipo di partita. Magari col Verona ci sarà un piano gara diverso, sono scelte soggettive ma bisogna capire cosa si ha tra le mani.
Sono felicissimo di parlare di lui, soprattutto dopo una prestazione con assist e gol. Deve sentire i miei complimenti e i vostri, per cavalcare l'onda di entusiasmo. Marco ha un potenziale ancora inespresso, può diventare qualcosa di incredibile per il nostro calcio.
