Dopo l'acquisto di Giovane, il Napoli ha intenzione di aggiungere altri elementi alla rosa di Antonio Conte. L'obiettivo è quello di investire su un esterno d'attacco e sono diversi i nomi sulla lista di Manna.
Il Napoli punta un esterno del Betis. La Fiorentina ritrova il suo castigatore?
Il Napoli punta un esterno del Betis. La Fiorentina ritrova il suo castigatore?
Una vecchia conoscenza della Fiorentina potrebbe arrivare in Serie A
Tra questi c'è Jeremie Boga del Nizza, cercato anche dalla Fiorentina, che conosce il campionato italiano avendo un passato al Sassuolo e all'Atalanta. C'è poi Raheem Sterling che ha però un ingaggio importante. Tuttavia, il nome che piace di più sembra essere quello di Ezzalzouli, una vecchia conoscenza viola in Conference.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il marocchino è uno dei punti di forza della squadra allenata da Pellegrini che difficilmente vorrà privarsene. Solo un'offerta importante, tra i 20 e i 25 milioni, potrebbe convincere il Betis.
