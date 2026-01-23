Lazio, Lotito vende ancora: via Mandas e dentro un portiere della Reggiana

Christos Mandas lascia la Lazio, è fatta per il suo passaggio al Bournemouth. Il suo sostituto viene dalla Reggiana

Christos Mandas lascia la Lazio, è fatta per il suo passaggio al Bournemouth: lo riporta Sky Sport, che dà i dettagli della trattativa. La Lazio ha infatti trovato l’accordo con il club inglese per il trasferimento del portiere greco, che volerà in Premier League con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il sostituto

Per sostituirlo, la società biancoceleste è vicina a chiudere l'operazione per prendere Edoardo Motta dalla Reggiana come nuovo portiere di riserva. La Juventus ha una percentuale di rivendita del 50% e dunque incasserà la metà di quanto pagherà la Lazio.