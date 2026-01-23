“Sono 3 anni che mi prendi in giro!”: scontro tra Romagnoli e Lotito

Caos in casa Lazio

Redazione VN 23 gennaio - 18:55

Quello tra Claudio Lotito e Alessio Romagnoli è stato un confronto dai toni accesi, avvenuto ieri pomeriggio a Formello, tra chi lo interpreta come un ultimo tentativo e chi come una mossa puramente strategica. Il presidente della Lazio ha presentato un’ultima proposta di rinnovo, ma il dialogo con il difensore centrale si è rapidamente trasformato in uno scontro verbale, con Romagnoli sempre più orientato al trasferimento all’Al-Sadd di Roberto Mancini.

Secondo Il Messaggero, Romagnoli avrebbe espresso tutta la propria frustrazione per una situazione che si trascina da anni, ribadendo la volontà di lasciare il club: "Sono tre anni che mi prendi in giro". Lotito, dal canto suo, avrebbe chiesto al giocatore di riferire a Sarri l’offerta di rinnovo e la decisione di andare via, in quella che appare come una mossa per attribuire al difensore la responsabilità di una separazione ormai inevitabile: "Allora vai da Sarri, che non vuole perderti, e digli che ti ho offerto il prolungamento e che vuoi andare via". Romagnoli, arrivato alla Lazio nel 2022, è pronto a firmare in Qatar un triennale da 6 milioni di euro a stagione dopo 144 presenze in biancoceleste.

Nella giornata di oggi è atteso il via libera definitivo della società alla cessione. Sarri spera di poter contare su Romagnoli per un’ultima apparizione contro il Lecce, anche se le condizioni fisiche del giocatore non sono ottimali. Intanto Lotito ha parlato alla squadra ribadendo l’obiettivo europeo, mentre il processo di ridimensionamento prosegue, con Mandas vicino al trasferimento al Bournemouth.