Pisacane: “La Fiorentina è uno scontro diretto. Serve una gara perfetta”

"Non dovevamo deprimerci dopo Genova e oggi non dobbiamo esaltarci, non succederà, sappiamo qual è il nostro obiettivo. Le statistiche della gara sono contro di noi ma i numeri non raccontano del percorso che noi sappiamo qual'è. La Fiorentina per noi ora è uno scontro diretto ma non è una squadra costruita per fare questo campionato. Sono forti ed hanno un organico importante come disse Pioli, hanno rimpiazzato alcuni con giocatori forti. Hanno uno stato emotivo particolare, sono in fiducia ma l’umore è segnato dalla morte del presidente. Dobbiamo fare una gara impeccabile"