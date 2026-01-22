Viola News
Cagliari, i due nuovi acquisti subito convocati contro la Fiorentina? Cosa filtra

Le ultime da Cagliari sui nuovi arrivi in vista della sfida contro la Fiorentina
Redazione VN

Arrivano ottime notizie per Fabio Pisacane in vista della sfida di sabato al Franchi contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Il Cagliari ha infatti dichiarato che oggi si è svolta la prima seduta in gruppo dei due nuovi acquisti arrivati nel mercato invernale.

A darne notizia è stato lo stesso club rossoblù con un comunicato sui propri canali social: “Nuova tappa di avvicinamento alla gara contro la Fiorentina, la squadra è scesa in campo questa mattina al CRAI Sport Center agli ordini di mister Pisacane e del suo staff: prima parte dedicata all’attivazione tecnica, poi sessione tattica svolta in funzione della gara. A chiudere, una partita giocata in spazi ridotti.”

Il club ha poi specificato: “Primo allenamento con il gruppo per i neo rossoblù Alberto Dossena e Ibrahim Sulemana. Domani, venerdì 23, la seduta di rifinitura al mattino. Al termine, mister Pisacane incontrerà i media per presentare il match.”

Per quanto riguarda i due rinforzi, si tratta di un ritorno per entrambi. Il centrocampista ghanese Ibrahim Sulemana torna in Sardegna dopo il passaggio a titolo definitivo all’Atalanta e il prestito degli ultimi sei mesi al Bologna. Anche il difensore italiano Alberto Dossena rientra in rossoblù, dopo l’esperienza tra il 2022 e il 2024, e arriva questa volta dal Como.

