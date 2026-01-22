Cagliari, i due nuovi acquisti subito convocati contro la Fiorentina? Cosa filtra

Il club ha poi specificato: “Primo allenamento con il gruppo per i neo rossoblù Alberto Dossena e Ibrahim Sulemana . Domani, venerdì 23, la seduta di rifinitura al mattino. Al termine, mister Pisacane incontrerà i media per presentare il match.”

Per quanto riguarda i due rinforzi, si tratta di un ritorno per entrambi. Il centrocampista ghanese Ibrahim Sulemana torna in Sardegna dopo il passaggio a titolo definitivo all’Atalanta e il prestito degli ultimi sei mesi al Bologna. Anche il difensore italiano Alberto Dossena rientra in rossoblù, dopo l’esperienza tra il 2022 e il 2024, e arriva questa volta dal Como.