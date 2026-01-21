Italiano su Sohm: “Simile a Fabbian, che saluto. Sa riempire l’area e inserirsi”

Alla vigilia della sfida di Europa League tra Bologna e Celtic Glasgow, il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano, ha parlato dello scambio sul mercato tra Sohm e Fabbian:
Sohm ha caratteristiche simili a Fabbian. Nei tre ruoli di centrocampo ha sempre lavorato bene, Sa riempire l'area, sa inserirsi da dietro, ha grande passo in conduzione ed ha la stoccata. Approfitto per salutare Giovanni e fargli un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura. Celtic? Abbiamo visto le immagini delle partite cn l'attuale allenatore. Giocano con un 4-3-3 simile alla Fiorentina con due interni che sanno riempire l'area di rigore.
