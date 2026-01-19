Il tribunale ha dato ragione a Cristiano Ronaldo nella controversia legata agli stipendi del periodo Covid. La decisione stabilisce che la Juventus non avrà diritto a riottenere i 9,7 milioni di euro già corrisposti al fuoriclasse portoghese nei mesi più delicati della pandemia.
Si chiude così una vicenda giudiziaria che ha accompagnato a lungo l’addio di Ronaldo a Torino e che rappresenta un ulteriore capitolo problematico nella gestione economica di quegli anni. La sentenza conferma la validità delle ragioni del giocatore, lasciando la Juventus senza possibilità di recuperare la somma versata. Lo riporta La Repubblica
