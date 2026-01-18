Italiano: “Regalato un tempo. Ho scritto a Catherine, vorrei sentirla presto”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Fiorentina:
Speravo di ricevere gli stessi segnali positivi di tre giorni fa a Verona, ho confermato otto undicesimi, ma così non è stato, non abbiamo fatto un primo tempo da Bologna e la Fiorentina ne ha approfittato. Se butti via un tempo diventa tutto più difficile, poi abbiamo fatto meglio con i cambi.
Commisso—
I brividi che ho sono nel ricordo di una persona fantastica, umile, che arrivava al centro sportivo da papà e non ti faceva mai mancare e pesare nulla. Perdiamo un grande uomo di calcio, sono sempre rimasto impressionato dalla sua passione. Un abbraccio a Catherine, un dispiacere enorme per un uomo di altri tempi. Non c'era una volta che arrivasse da New York con la moglie accanto, persone veramente alla mano. A Catherine ho scritto un messaggio, nei prossimi giorni vorrei sentirla. Mia mamma si chiama Caterina, mi chiedeva tutti i giorni come stava.
