Bologna, infortunio per Vitik nel riscaldamento: Casale al suo posto

Cambio di formazione all'ultimo momento per Vincenzo Italiano. L'ex tecnico viola, che inizialmente aveva schierato Vitik nella coppia centrale difensiva, è dovuto correre ai ripari. Il ceco infatti ha subito un infortunio durante la fase di riscaldamento prima della sfida contro la Fiorentina. Al suo posto giocherà Nicolò Casale.
