Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Bologna, infortunio per Vitik nel riscaldamento: Casale al suo posto

altre news

Bologna, infortunio per Vitik nel riscaldamento: Casale al suo posto

Bologna, infortunio per Vitik nel riscaldamento: Casale al suo posto - immagine 1
Infortunio per Vitik nel riscaldamento, Italiano corre ai ripari
Redazione VN

Cambio di formazione all'ultimo momento per Vincenzo Italiano. L'ex tecnico viola, che inizialmente aveva schierato Vitik nella coppia centrale difensiva, è dovuto correre ai ripari. Il ceco infatti ha subito un infortunio durante la fase di riscaldamento prima della sfida contro la Fiorentina. Al suo posto giocherà Nicolò Casale.

Leggi anche
Qui Bologna: i convocati di Italiano per la sfida con la Fiorentina
FIGC: 1′ di silenzio su tutti i campi in ricordo di Rocco Commisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA