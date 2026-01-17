VIOLA NEWS altre news altre di serie a Qui Bologna: i convocati di Italiano per la sfida con la Fiorentina

altre news

Qui Bologna: i convocati di Italiano per la sfida con la Fiorentina

Italiano
I convocati di Vincenzo Italiano.
Redazione VN

L’allenatore del Bologna ed ex guida viola Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani al Dall'Ara contro la Fiorentina. Ecco di seguito la lista.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Leggi anche
FIGC: 1′ di silenzio su tutti i campi in ricordo di Rocco Commisso
Commisso, il cordoglio della Serie A: “Amore autentico per i colori viola”

© RIPRODUZIONE RISERVATA