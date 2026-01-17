Qui Bologna: i convocati di Italiano per la sfida con la Fiorentina

L’allenatore del Bologna ed ex guida viola Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani al Dall'Ara contro la Fiorentina. Ecco di seguito la lista.
I convocati di Vincenzo Italiano.
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana.
Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.
