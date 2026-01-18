Non solo a Bologna: a Torino il minuto di silenzio per Commisso tradito dagli insulti

Quanto accaduto nei 60 secondi di raccoglimento a Bologna è ormai noto. L’attenzione, però, si sposta a Torino, dove il minuto di silenzio dedicato a Rocco Commisso è stato macchiato in modo ancora più evidente. All’Olimpico Grande Torino, durante i sessanta secondi di raccoglimento, il clima sugli spalti è degenerato rapidamente: dalle curve sono partiti insulti e cori offensivi tra le due tifoserie, trasformando un momento che avrebbe dovuto essere di rispetto e silenzio in un episodio di forte imbarazzo.
Altro caso di mancato rispetto per la scomparsa del Presidente viola, Rocco Commisso. a Torino, tra granata e Roma, la situazione è degenerata
Una scena che ha colpito per la sua durezza, perché non si è trattato di qualche rumore isolato o di pochi fischi, ma di un vero e proprio botta e risposta verbale che ha rotto completamente l’atmosfera di raccoglimento.
