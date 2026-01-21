Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Sohm già a Bologna: iniziata la nuova avventura con Italiano (IL VIDEO)

calciomercato

Sohm già a Bologna: iniziata la nuova avventura con Italiano (IL VIDEO)

Sohm Bologna grafica
Iniziata la nuova avventura a Bologna del centrocampista Simon Sohm: il giocatore già in campo per l'allenamento
Redazione VN

Inizia la nuova avventura a Bologna di Simon Sohm (I DETTAGLI), dopo appena sei mesi alla Fiorentina. Il calciatore svizzero già in campo con i compagni rossoblù e Vincenzo Italiano durante l'allenamento odierno in vista della partita di Europa League contro il Celtic. Il video di gianlucadimarzio.com:

Leggi anche
Di Marzio: “La Juventus ha chiesto Gudmundsson alla Fiorentina. La risposta”
Di Marzio: “Dzeko, rimane solo lo Schalke 04. Ecco la formula dell’addio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA