Bailey-Roma è già addio: il giamaicano rientra all’Aston Villa. La situazione

Leon Bailey lascia la Roma e torna all'Aston Villa dopo l'interruzione del prestito. Il suo nome era stato accostato anche alla Fiorentina

Il mercato degli esterni di Serie A subisce uno scossone improvviso, visto che la Roma ha deciso di interrompere anticipatamente il prestito di Leon Bailey . Il fantasista giamaicano, che non è riuscito a trovare la continuità sperata nella Capitale, si appresta dunque a fare ritorno all’ Aston Villa , club proprietario del suo cartellino.

Nei giorni scorsi il profilo di Bailey era stato accostato alla Fiorentina come possibile rinforzo per l'attacco di Paolo Vanoli, alla ricerca di un'ala destra capace di saltare l'uomo e garantire superiorità numerica nel 4-3-3. Sebbene Bailey sia reduce da mesi difficili in giallorosso, il suo valore internazionale non è in discussione e la formula di un nuovo prestito potrebbe rappresentare un'occasione di fine mercato per completare la rosa gigliata.