Il centrocampista Giovanni Fabbian, da poco ufficializzato dalla Fiorentina, ha anche espresso le sue prime parole da giocatore viola:
interviste
Fabbian: “Fa effetto essere qui dopo il gol domenica. Pronto a dare il massimo”
Le prime parole da giocatore della Fiorentina di Giovanni Fabbian, centrocampista arrivato dal Bologna. E' il quarto colpo invernale viola
Sono molto contento. Inizia una nuova avventura per me, quindi cercherò di mettermi a disposizione della squadra e del mister subito e di dare il massimo. Il gol di domenica scorsa? Un effetto me lo fa, però sono qui, ho la testa qui, cercherò di mettermi a disposizione e di dare il massimo.
Su cosa si aspetta da questa nuova avventura—
Sicuramente tante nuove emozioni. Conoscerò nuovi compagni, un nuovo ambiente. Sono carico e motivato. (La nostra scheda con anagrafica, palmares e carriera)
