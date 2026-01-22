VIDEO – Spalletti, ma che fai? Tira uno schiaffo a Openda: “Ti devi svegliare”

In occasione di Juventus-Benfica in Champions League è andato in scena un vero e proprio Spalletti show. Il tecnico montaionese ha litigato durante la partita con un tifoso seduto alle sue spalle, ma non solo.
Le curiose immagini dallo Juventus Stadium
Prima del suo ingresso in campo, attorno al 70’, Openda si è lasciato andare a una risata di troppo; Spalletti, poco incline alle distrazioni, lo ha subito richiamato all’ordine con un leggero schiaffo sul volto. Queste le immagini raccolte da Amazon.
