Alta tensione in Juventus-Benfica. Spalletti discute con un tifoso: “Stai a casa”

La Juventus è costretta a vincere contro il Benfica se vuole scalare la classifica di Champions League. Per Luciano Spalletti la tensione si è sentita fino ad arrivare alla discussione con un tifoso seduto dietro la panchina del tecnico bianconero.

Secondo quanto riportato da Prime Video, poco prima del gol di Thuram al 55' che ha sbloccato la gara, Spalletti avrebbe risposto al sostenitore alle sue spalle invitandolo a rimanere a casa se non intenzionato a supportare la squadra. La discussione è proseguita dopo il gol con Spalletti che ha chiesto al tifosi di andare da un'altra parte.