Alta tensione in Juventus-Benfica. Spalletti discute con un tifoso: “Stai a casa”

La Juventus è costretta a vincere contro il Benfica se vuole scalare la classifica di Champions League. Per Luciano Spalletti la tensione si è sentita fino ad arrivare alla discussione con un tifoso seduto dietro la panchina del tecnico bianconero.
Luciano Spalletti ha discusso con un tifoso seduto in tribuna nel corso di Juventus-Benfica
Secondo quanto riportato da Prime Video, poco prima del gol di Thuram al 55' che ha sbloccato la gara, Spalletti avrebbe risposto al sostenitore alle sue spalle invitandolo a rimanere a casa se non intenzionato a supportare la squadra. La discussione è proseguita dopo il gol con Spalletti che ha chiesto al tifosi di andare da un'altra parte.
