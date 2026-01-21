Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altri campionati champions league Alta tensione in Juventus-Benfica. Spalletti discute con un tifoso: “Stai a casa”

altri campionati

Alta tensione in Juventus-Benfica. Spalletti discute con un tifoso: “Stai a casa”

Alta tensione in Juventus-Benfica. Spalletti discute con un tifoso: “Stai a casa” - immagine 1
Luciano Spalletti ha discusso con un tifoso seduto in tribuna nel corso di Juventus-Benfica
Redazione VN

La Juventus è costretta a vincere contro il Benfica se vuole scalare la classifica di Champions League. Per Luciano Spalletti la tensione si è sentita fino ad arrivare alla discussione con un tifoso seduto dietro la panchina del tecnico bianconero.

Secondo quanto riportato da Prime Video, poco prima del gol di Thuram al 55' che ha sbloccato la gara, Spalletti avrebbe risposto al sostenitore alle sue spalle invitandolo a rimanere a casa se non intenzionato a supportare la squadra. La discussione è proseguita dopo il gol con Spalletti che ha chiesto al tifosi di andare da un'altra parte.

Leggi anche
CL [LIVE] – Bene la Juventus, molto male l’Atalanta
Dea-Lookman, pace a tempo? Il nigeriano pronto al debutto da titolare in Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA