Spalletti, Firenze e la Fiorentina, rapporto particolare: vicino in un’occasione

Luciano Spalletti ha da sempre simpatia per la Fiorentina e per Firenze - l'allenatore aveva una casa in Oltrarno, in via Maggio vicino al palazzo di Bianca Cappello. Come scrive La Repubblica, ha sempre sottolineato l'amore per questa città, senza però che tale passione sfociasse in un vero e proprio incarico da tecnico. Agli amici più intimi Spalletti non ha mai nascosto la voglia di guidare i viola: «Un giorno allenerò la Fiorentina gratis, il mio stipendio lo darò in beneficenza», senza però esserci mai stato altro.
Durante la gestione Commisso Spalletti è stato accostato ai viola in due occasioni: la prima nel 2020-2021 prima della scelta di Prandelli per sostituire Iachini e poi qualche settimana fa, quando la fiducia intorno a Pioli era ai minimi termini. Nel primo caso un contatto diretto ci fu, nel secondo no, soltanto voci.
Nonostante la fede viola, il legame con il Franchi di Spalletti però è stato burrascoso: nel 2018 da tecnico dell'Inter si arrabbiò e non poco per un rigore dato alla Fiorentina, nel 2022 da mister del Napoli arrivò quasi alle mani con un tifoso del parterre di tribuna, definendo poi il pubblico fiorentino maleducato.
