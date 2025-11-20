Spalletti, Firenze e la Fiorentina, rapporto particolare: vicino in un’occasione

Luciano Spalletti ama Firenze e la Fiorentina, ma non hai mai allenato qui: in passato anche qualche problema con i tifosi

Luciano Spalletti ha da sempre simpatia per la Fiorentina e per Firenze - l'allenatore aveva una casa in Oltrarno, in via Maggio vicino al palazzo di Bianca Cappello. Come scrive La Repubblica, ha sempre sottolineato l'amore per questa città, senza però che tale passione sfociasse in un vero e proprio incarico da tecnico. Agli amici più intimi Spalletti non ha mai nascosto la voglia di guidare i viola: «Un giorno allenerò la Fiorentina gratis, il mio stipendio lo darò in beneficenza», senza però esserci mai stato altro.