La Juventus perde Rugani e per Firenze Vlahovic resta in dubbio

Quale Juventus si presenterà sabato al Franchi? Il pensiero corre sempre a Vlahovic e alla sua aura da ex viola, ma ci saranno pericoli da più parti. Il Corriere dello Sport cita ad esempio Yildiz come imprescindibile ed è una delle certezze di Spalletti , fra le tante. Al contempo il centravanti serbo resta da valutare ed è in dubbio per la gara. Escluse lesioni, si tratta solo di un sovraccarico, ma pare difficile ad ora ipotizzare un impiego dall'inizio. Possibile quindi che al suo posto tocchi a Openda .

Rugani out

In mezzo al campo Locatelli e Thuram sembrano sicuri del posto, Koopmeiners dovrebbe tornare braccetto di difesa, mentre Kelly ha recuperato. Cambiaso e McKennie agiranno sulle fasce e Zhegrova si candida per un cambio con Conceiçao. Non ci sarà, invece, Rugani: il centrale ha un fastidio muscolare che si è rapidamente trasformato in lesione di basso grado al soleo. Al Franchi toccherà a Gatti.