Il Corriere Fiorentino oggi in edicola ha ascoltato alcuni pareri provenienti dai tifosi viola che ben conoscono Luciano Spalletti, oggi tecnico della Juventus. Per molti di loro vederlo difendere quei colori è un tuffo al cuore, ma l'amicizia va oltre. "Vederlo con la divisa dell'"innominata" fa un certo effetto, ma gli vogliamo bene lo stesso" dice il gioielliere di fiducia, "È dalla parte del nemico, farà un effetto strano. Ma si emozionerà anche lui" commenta il sindaco di Certaldo.
Spalletti al Franchi da… nemico. “Ma si emozionerà anche lui”
Alcuni degli amici storici di Luciano Spalletti commentano il suo approdo alla Juventus e l'arrivo da avversario al Franchi
Un amore che resta viscerale con la sua terra, visto che Spalletti ha sempre amato le sue origini e quella zona che tocca Certaldo, Montaione, Montespertoli ed Empoli. Dove tutti lo considerano un amico.
