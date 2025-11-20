Spalletti al Franchi da… nemico. “Ma si emozionerà anche lui”

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola ha ascoltato alcuni pareri provenienti dai tifosi viola che ben conoscono Luciano Spalletti, oggi tecnico della Juventus. Per molti di loro vederlo difendere quei colori è un tuffo al cuore, ma l'amicizia va oltre. "Vederlo con la divisa dell'"innominata" fa un certo effetto, ma gli vogliamo bene lo stesso" dice il gioielliere di fiducia, "È dalla parte del nemico, farà un effetto strano. Ma si emozionerà anche lui" commenta il sindaco di Certaldo.