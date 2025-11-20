L'ex dirigente viola, Pantaleo Corvino, oggi al Lecce, ha parlato a Tuttosport di Fiorentina-Juventus e di Dusan Vlahovic. Le sue parole:
Corvino: “Ho impresso il gol di Osvaldo. Migliori acquisti a Firenze? Vi dico”
L'ex direttore sportivo viola, Pantaleo Corvino, ha ricordato uno dei sui Fiorentina-Juventus preferiti e gli acquisti fatti a Firenze
Mi dispiace per il momento che sta passando la Fiorentina, ma sono certo che si rialzeranno. Contro la Juve troverà nuovi stimoli. Io ricordo il 3-2 con gol di Osvaldo nel finale, a Torino: ho ancora negli occhi il settore ospiti in visibilio.
Sul colpo più importante alla Fiorentina—
Parto da Luca Toni e chiudo con Dusan Vlahovic, pur sapendo di fare un torto a tanti.
