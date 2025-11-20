Repubblica: “Vlahovic vuole lasciare il segno. Il particolare dato al Franchi”

In casa Fiorentina ci sono tanti motivi per far bene e risollevare la testa, ma oltre al presente cupo dei viola, in attesa di una vittoria che sappia di svolta, ad accendere ancora di più il fascino della contesa ci sono altre due storie nella storia, quella di Luciano Spalletti e di Dusan Vlahovic . Come scrive La Repubblica, il serbo, che è in dubbio per un problema agli adduttori , tornerà a Firenze per la sesta volta da avversario, da quel gennaio 2022 che ha sancito l'ultima vera grande ferita vissuta dal tifo per un giocatore passato alla Juventus da capocannoniere viola a stagione in corso.

Il dato

Una ferita che sfociò in un duro comunicato contro Commisso, ma soprattutto in una coreografia nella semifinale di andata di Coppa Italia in cui Vlahovic fu definito, utilizzando i versi della divina commedia, traditore. Quella gara il serbo se la ricorda anche in modo particolare, perché è stata l'unica che ha giocato a Firenze per intero. Da quel momento o è entrato a gara in corso o addirittura, in due occasioni, compresa quella dello scorso campionato vinta 3-0 dalla Fiorentina, è rimasto in panchina per tutta la partita. L'attaccante stavolta vuole però lasciare il segno, ha recuperato a tempo di record dall'infortunio e farà di tutto per essere al centro dell'attacco.