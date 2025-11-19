Viola News
Da Torino: “Spalletti ha scelto Vlahovic. La difesa a 4 è rimandata”

Luciano Spalletti potrebbe ripartire dalla difesa a 3. In attacco il tecnico di Certaldo punterà sull'ex Dusan Vlahovic
Redazione VN

Al Pentasport di Radio Bruno ha parlato Mirko Di Natale, giornalista di TuttoJuve.com. Le sue parole in vista della sfida si sabato

"L'ambientamento di Spalletti è voluto e cercato, bisogna tenere conto del tempo. Spalletti ha un carattere forte, ed è entrato in punta di piedi in un ambiente come quello della Juventus che cambia spesso. Vedo uno Spalletti presente, e mi dicono che si stia integrando. Si sta creando un clima migliore, ed adesso che inizierà un momento delicato, la Juve vorrà iniziare a vincere. L'idea di Spalletti era quella di passare a 4, ma con l'infortunio di Rugani c'è un po' di emergenza. Credo che per questo si ripartirà da una difesa a 3, che veniva utilizzata prima della sosta. Sembrerebbe che Spalletti abbia scelto Vlahovic, ma ancora non c'è nulla di definito. Il serbo ci tiene a giocare al Franchi, contro il suo ex pubblico, la Juventus vuole fare un tentativo con lui per il rinnovo."

