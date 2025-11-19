Da Torino: “Spalletti ha scelto Vlahovic. La difesa a 4 è rimandata”

"L'ambientamento di Spalletti è voluto e cercato, bisogna tenere conto del tempo. Spalletti ha un carattere forte, ed è entrato in punta di piedi in un ambiente come quello della Juventus che cambia spesso. Vedo uno Spalletti presente, e mi dicono che si stia integrando. Si sta creando un clima migliore, ed adesso che inizierà un momento delicato, la Juve vorrà iniziare a vincere. L'idea di Spalletti era quella di passare a 4, ma con l'infortunio di Rugani c'è un po' di emergenza. Credo che per questo si ripartirà da una difesa a 3, che veniva utilizzata prima della sosta. Sembrerebbe che Spalletti abbia scelto Vlahovic, ma ancora non c'è nulla di definito. Il serbo ci tiene a giocare al Franchi, contro il suo ex pubblico, la Juventus vuole fare un tentativo con lui per il rinnovo."