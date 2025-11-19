Casini: “Stadio? Si andrà oltre il 2029”

"Quella contro la Juventus è una partita importante, e chiaramente c'è molta attesa. Vista la posizione delle due squadre sarà una partita molto attesa per tutta la Serie A. Il mese di decembre di racconterà la situazione della Fiorentina. Le partite passano, ma la Fiorentina in questo finale di 2025 dovrà trovare il modo di invertire la rotta . Ci vuole tanta umiltà per uscire da questa situazione. Vanoli è un uomo da queste partite. adessto tocca alla squadra far vedere i fatti. Vanoli deve costruire un rapporto con lo spogliatoio, aldilà della parte tattica. Quando una squadra come la Fiorentina si ritrova lì, è sempre complesso, ma io mi fido di Vanoli"

Lo stadio: "La Fiorentina ha fatto bene ad uscire dal progetto stadio. Al netto della componente calcistica, è una società con dei bilanci. Il tempo passa, ci sono le incertezze, e le perdite economiche della Fiorentina. Si parla di cifre grosse, e le preoccupazioni ci sono. Il cantiere è partito ma mancano i soldi. Nyon decide, ma la decisione verrà presa ad ottobre 2026. Secondo me è molto difficile che l'opera possa concludersi nel 2029, si andrà al 2030 o al 2031. Le risorse che dovrebbe mettere la Fiorentina sono importanti, e credo che alla fine la Fiorentina le metterà"