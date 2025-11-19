Flachi: “Vi racconto i giorni pre-Juventus. Gudmundsson va tenuto dentro”

"Piccoli e Kean per caratteristiche sono simili. L'ex Cagliari viene più incontro a proteggiere il pallone, mentre Kean attacca più la profondità. Poi dipende molto dalla volontà dei giocatori. Non è facile tenere Gudmundsson fuori in questo momento, non si può più sbagliare. Gudmundsson ha trovato la continuità. Credo che il focus si sia spostato su Piccoli-Kean perchè si sono allenati assieme, e quindi Vanoli li ha avuti. Più si avvicina la Juve e più la senti, man mano che ci si allenava arrivava sempre più gente. La tensione e l'adrenalina salivano, la gente ci dava la carica. Per me la partita più bella della storia della Fiorentina è forse l'1-0 del ritorno di Baggio al Franchi".