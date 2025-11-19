R. Galli: “Finalmente Gudmundsson sta arrivando. A gennaio si farà mercato”

Viola News
Albert Gudmundsson deve essere uno degli elementi chiave in questa Fiorentina. L'islandese sembra in crescita
Redazione VN

Riccardo Galli al Pentasport di Radio Bruno ha commentato lo stato della Fiorentina:

"Vanoli ha fatto capire che in questo momento Kean e Piccoli siano intercambiabili, ma potrebbe essere una cosa momentanea. Sicuramente li avrà studiato ed adesso li ha visti separati, ma in futuro non si può scartare nessuna opzione. La Fiorentina è un anno e mezzo che sta aspettando Gudmundsson, e finalmente lo si sta vedendo arrivare. Le combinazioni offensive credo che le vedremo tutte, credo che Gudmundsson e Kean possano avere una bella intesa. Fagioli e Fazzini qualcosa di diverso lo dovranno dare, vista la loro qualità. Devono avere la forza per calarsi in questo nuovo atteggiamento. L'ex Juve deve diventare più di sciabola che di fioretto. Fazzini è più leggero, ma la sua visione può essere cruciale. La Fiorentina deve salvarsi, e deve farlo in questi due mesi. Il mercato di gennaio ci sarà, se ci sarà da intervenire la società lo farà, sia in uscita che in entrata."

