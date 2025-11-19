L’opinione: “Non si va avanti col pilota automatico. Vanoli va supportato”

"Io su Vanoli sento fiducia, ed anche ben riposta. Vanoli ha un buon curriculum, ha delle buone esperienze alle spalle, come quella di Venezia. Sa come si parla, e la squadra non può non avere un rimbalzo positivo, credo che la partita con la Juve possa essere quella giusta per riaccendere una fiammella. Mi sembra difficile che la Fiorentina possa risalire più di tanto. Il cambio di allenatore si fa anche per togliere alibi ai giocatori. Tra i reponsabili ci sono anche loro, e questo era chiaro anche con Pioli in panchina. Credo che fra la squadra e Pioli ci fosse un problema serio, i giocatori avevano perso fiducia in lui. I casi della Fiorentina e della Nazionale di Spalletti sono simili, vedasi la polemica Dzeko-Pioli, anche con Spalletti il gruppo azzurro aveva chiesto dei cambiamenti tecnici. La società non può andare avanti col pilota automatico, c'è bisogno di figure presenti e che risolvono problemi. Credo che anche Pioli abbia sofferto l'assenza della società, che non è riuscita a gestire la situazione. Vanoli non deve essere lasciato solo, e la società deve dimostrare che non è attenta solo sulle questioni come stadio e rapporti col comune"