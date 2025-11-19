Viola News
Roggi: “Spalletti alla Juventus mi fa strano. Vanoli mi è piaciuto subito”

Luciano Spalletti e la Juventus, un binomio che suscita curiosità. Per il tecnico la sfida del Franchi sarà particolare
Redazione VN

Moreno Roggi al Pentasport di Radio Bruno ha commentato la situazione della Fiorentina:

"Sono davvero sorpreso di vedere la Fiorentina così. Ritenevo che la squadra si fosse rinforzata sul mercato, ed era opinione comune. Pioli e Pradè? In campo vanno i giocatori, che non hanno ancora vinto. Certamente ci sono sempre delle responsabilità da chi comanda, anche se in modo indiretto. Ci sono alcuni giocatori di grande statura che non riescono a rendere, e non sono scarsi. Credo che qualcosa sulla preparazione non vada, non a caso Vanoli sta continuando con le doppie sedute. A me Vanoli è piaciuto subito, ha il piglio del difensore d'altri tempi. Si è fatto una bella gavetta negli anni, e questa grinta la trasmetterà ai giocatori. Mi fa strano vedere Spalletti alla Juventus, ai miei tempi faceva il raccattapalle nella Fiorentina dei miei tempi. I giocatori devono dare il 100% sul campo, e mi fa piacere che Vanoli abbia limitato i social."

