Roggi: “Spalletti alla Juventus mi fa strano. Vanoli mi è piaciuto subito”

"Sono davvero sorpreso di vedere la Fiorentina così. Ritenevo che la squadra si fosse rinforzata sul mercato, ed era opinione comune. Pioli e Pradè? In campo vanno i giocatori, che non hanno ancora vinto. Certamente ci sono sempre delle responsabilità da chi comanda, anche se in modo indiretto. Ci sono alcuni giocatori di grande statura che non riescono a rendere, e non sono scarsi. Credo che qualcosa sulla preparazione non vada, non a caso Vanoli sta continuando con le doppie sedute. A me Vanoli è piaciuto subito, ha il piglio del difensore d'altri tempi. Si è fatto una bella gavetta negli anni, e questa grinta la trasmetterà ai giocatori. Mi fa strano vedere Spalletti alla Juventus, ai miei tempi faceva il raccattapalle nella Fiorentina dei miei tempi. I giocatori devono dare il 100% sul campo, e mi fa piacere che Vanoli abbia limitato i social."