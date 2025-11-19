Bocci: “Ecco cosa può dare Vanoli. Spalletti avrebbe detto si alla Fiorentina”

Spalletti e la Fiorentina in passato si sono spesso sfiorati. La viola avrebbe potuto puntare su di lui?

Redazione VN 19 novembre 2025 (modifica il 19 novembre 2025 | 19:08)

Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Alessandro Bocci. Le sue parole:

"Sicuramente Pioli avrà sbagliato molto, ma nel calcio di oggi le preparazioni estive sono cose scientifiche. Per come la vedo io è difficile sbagliare completamente il programma. La situazione è grave, e spero che al Viola Park lo abbiano capito. Voglio vedere una squadra che lotta su ogni pallone, anche quelli inutili. I ragazzi devono far capire ai tifosi che hann capito il guaio in cui si sono cacciati. I giocatori non si divertono a perdere. Magari all'inizio ci sarà stata una certe superficialità. sarebbe troppo facile individuare il problema nei comportanti del gruppo. Vanoli è ddlla scuola di Conte, e certamente aiuterà. Quello che può dare Vanoli è qualche certezza tattica in più. Pioli ha mantenuto il 3-5-2 di Palladino, ma per il resto aveva cambiato tutto."

I singoli: "Forse abbiamo sopravvalutato il centrocampo, e sottovalutato a partenza di Cataldi. Mi aspetto una Fiorentina più corta e più stretta, la squadra si allungava troppo spesso. Vanoli è un continao, ma credo che in futuro si passerà ad una difesa a 4. Ho visto l'Islanda, e Gudmundsson gioca mezz'ala, quasi tuttocampista. Non credo che questi cambiamenti arriveranno a breve. Con il Bologna ho capito che non se ne tirava fuori le gambe, e la rimonta non mi ha illuso. La Juve verrà qui con il 4-2-3-1, mettendo Conceicao e Yildiz larghi. Non me li aspetto distratti, visto che anche loro hanno cambiato allenatore. Spalletti è chiaramente un rimpianto, è uno dei migliori. Sono convinto che se la Fiorentina lo avesse chiamato prima, lui avrebbe accettato la Fiorentina."