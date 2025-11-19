Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Alessandro Bocci. Le sue parole:
Bocci: “Ecco cosa può dare Vanoli. Spalletti avrebbe detto si alla Fiorentina”
"Sicuramente Pioli avrà sbagliato molto, ma nel calcio di oggi le preparazioni estive sono cose scientifiche. Per come la vedo io è difficile sbagliare completamente il programma. La situazione è grave, e spero che al Viola Park lo abbiano capito. Voglio vedere una squadra che lotta su ogni pallone, anche quelli inutili. I ragazzi devono far capire ai tifosi che hann capito il guaio in cui si sono cacciati. I giocatori non si divertono a perdere. Magari all'inizio ci sarà stata una certe superficialità. sarebbe troppo facile individuare il problema nei comportanti del gruppo. Vanoli è ddlla scuola di Conte, e certamente aiuterà. Quello che può dare Vanoli è qualche certezza tattica in più. Pioli ha mantenuto il 3-5-2 di Palladino, ma per il resto aveva cambiato tutto."
I singoli: "Forse abbiamo sopravvalutato il centrocampo, e sottovalutato a partenza di Cataldi. Mi aspetto una Fiorentina più corta e più stretta, la squadra si allungava troppo spesso. Vanoli è un continao, ma credo che in futuro si passerà ad una difesa a 4. Ho visto l'Islanda, e Gudmundsson gioca mezz'ala, quasi tuttocampista. Non credo che questi cambiamenti arriveranno a breve. Con il Bologna ho capito che non se ne tirava fuori le gambe, e la rimonta non mi ha illuso. La Juve verrà qui con il 4-2-3-1, mettendo Conceicao e Yildiz larghi. Non me li aspetto distratti, visto che anche loro hanno cambiato allenatore. Spalletti è chiaramente un rimpianto, è uno dei migliori. Sono convinto che se la Fiorentina lo avesse chiamato prima, lui avrebbe accettato la Fiorentina."
