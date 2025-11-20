Gazzetta: “Gosens in forte dubbio. Fagioli verso un’altra panchina”

Sabato contro la Juventus, la Fiorentina dovrebbe schierarsi ancora con il 3-5-1-1 perché Vanoli per adesso non vuole stravolgere l'assetto. Come scrive La Gazzetta dello Sport, accadrà probabilmente quando sarà calata l'emergenza e quando il nuovo tecnico avrà studiato al meglio le caratteristiche di ogni singolo. Per sabato rimane in fortissimo dubbio Gosens che continua a lavorare a parte per un infortunio muscolare e rimangono aperti alcuni ballottaggi pure in difesa dove oltre a Ranieri (a cui è nata la secondogenita Amelia), Marì e Pongracic, scalpitano Viti e Comuzzo, e a centrocampo dove giocherà uno fra Sohm e Ndour insieme a Nicolussi Caviglia e Mandragora. Pare più indietro nelle gerarchie Fagioli, ma molte decisioni devono essere ancora prese.