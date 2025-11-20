Fiorentina-Juventus, Franchi verso il sold-out. Il dato sui biglietti

Il Franchi verso il sold-out per la gara Fiorentina-Juventus. Era facile immaginarlo, pur con i lavori in corso e la posizione di classifica, ma la sfida ai bianconeri attira sempre grande pubblico allo stadio.
Verso Fiorentina-Juventus di sabato si va verso il sold-out del Franchi. Resta ancora una ridotta disponibilità di biglietti.
Come spiega il Corriere dello Sport, mancano circa mille biglietti per completare la disponibilità verso la sfida di sabato, mentre da Torino arriveranno circa 300 sostenitori ospiti. Un match sentitissimo per tutta la città, che nelle scorse ore ha provocato anche uno sfogo da parte della Curva Fiesole.
