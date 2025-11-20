Come procedono i lavori al Franchi? Con la Juve si vedranno progressi

Mentre oggi a Nyon si parlerà anche dello stadio, stanno procedendo i lavori al Franchi e per chi sarà sugli spalti contro la Juventus già qualche differenza si potrà osservare. Come rileva il Corriere Fiorentino, sono infatti già arrivate (e montate) le nuove strutture destinate alla Curva Fiesole, con due gru nella zona del fondo campo: una a ridosso della curva e un'altra fissa fra la Fiesole e la tribuna laterale.
Nella sosta sono progrediti i lavori al Franchi: due gru sono posizionate e sono già state montate le strutture per la nuova Curva Fiesole.
I prossimi step—
Le travi, che arrivano da Pordenone, vedranno la montatura direttamente dai produttori, mentre si lavora adesso alla struttura che sosterrà il nuovo cuore caldo della tifoseria. Insieme alle colonne esterne e interne andrà a costituire la copertura nord, ovvero quella che terrà "calda" la gente della Fiesole, della tribuna e di metà Maratona. Per vedere arrivare le carpenterie metalliche, però, ci vorrà più tempo.
