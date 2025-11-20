Come procedono i lavori al Franchi? Con la Juve si vedranno progressi

Nella sosta sono progrediti i lavori al Franchi: due gru sono posizionate e sono già state montate le strutture per la nuova Curva Fiesole.

Mentre oggi a Nyon si parlerà anche dello stadio, stanno procedendo i lavori al Franchi e per chi sarà sugli spalti contro la Juventus già qualche differenza si potrà osservare. Come rileva il Corriere Fiorentino, sono infatti già arrivate (e montate) le nuove strutture destinate alla Curva Fiesole, con due gru nella zona del fondo campo: una a ridosso della curva e un'altra fissa fra la Fiesole e la tribuna laterale.